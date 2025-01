Muore a 9 anniera in vacanza in Egitto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.51 Un bimbo di 9 anni,di Tricesimo (Udine) Mattia Cossettini, è morto per un malore mentre era incon i genitori a Marsa Alam in. La famiglia ha chiesto di accertare le cause del decesso e possibili ritardi nei soccorsi.Aperta un'inchiesta dalle autorità locali.S'ipotizza un'emorragia cerebrale. Il bimbo aveva perso conoscenza durante una gita in barca ma si era ripreso.Visitato dal medico gli era stato diagnosticato un colpo di calore. Poco dopo si è aggravato e portato in ospedale è morto poco dopo il ricovero.