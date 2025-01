Ilrestodelcarlino.it - Monte ingaggi, il Cesena è nono. In linea con il risultato sul campo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bilancio di metà stagione, o poco più, che vede ilincon gli obiettivi prefissati. Il Cavalluccio attualmente è a metà classifica con la fascia playout 5 lunghezze sotto, tutto sommato una posizione anche coerente se si mette in relazione ilsulcon la spesa sostenuta per gli stipendi di giocatori e tecnici (compresi quelli del settore giovanile). Dai dati pubblicati dalla Lega serie B a ottobre si vede infatti che il club bianconero, oltre ad essere alposto in graduatoria con 25 punti a braccetto con il Modena, occupa la stessa posizione anche come costo stipendi. Il totale lordo supera di poco i dieci milioni – 10.685.075 per la precisione – cifra che non comprende però alcune contribuzioni come Inps e Fondo di fine carriera oltre a incentivi all’esodo e bonus.