Milan il leader Ibrahimovic | Trofeo vinto con sudore e sacrificio Ora …

Zlatan, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il, ha parlato ieri sera nello spogliatoio rossonero al termine della finale della Supercoppa Italiana, vinta dal Diavolo contro l'Inter al termine di un emozionante derby terminato 3-2 con una rimonta sontuosa degli uomini di Sérgio Conceição. Il club rossonero, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha reso noto il discorso fatto da Ibra. "Abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi. Quello che abbiamo cercato è una reazione: questa (indicando il, n.d.r.) è la nostra reazione. Prima di parlare, voglio fare i complimenti al mister e al suo staff: in pochi giorni avete fatto un grande lavoro. Menomale che avevi febbre, Sérgio, se no spaccavi più di un televisore ..". "Complimenti anche ai giocatori. Questol'avetecone voglia di vincere - ha proseguito Zlatan -.