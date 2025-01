Superguidatv.it - Meghan Markle torna in tv con “With Love, Meghan” (Con amore, Meghan): quando su Netflix

in tv con un nuovo progetto televisivo condal titolo “” che tradotto in italiano significa “Con”, una serie tv divisa in 8 episodi da 30 minuti l’uno, che debutterà il prossimo 15 gennaio 2025. Ma di cosa si tratta?in tv con “” (Con, dopo essersi lasciata alle spalle la vita da membro della famiglia reale inglese,alla sua vecchia passione per le telecamere. La moglie del principe Harry e madre dei suoi figli, è la protagonista di una nuova serie tv dedicata al lifestyle prodotta percon la Archewell Productions, la casa di produzione che laha fondato insieme al marito Harry per sostenersi da soli dopo il loro allontanamento dalla famiglia reale, rinunciando di fatto ad ogni appannaggio economico da parte dello stato della Gran Bretagna.