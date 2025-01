Ilgiorno.it - Martina, pallavolista fuoriclasse. Nuovo acquisto del Vicenza: "Cerco soddisfazioni e serenità"

Nuova esperienza per lanovateseGhezzi,della VolksbankVolley. La squadra vicentina in piena zona play off, ha scelto la schiacciatrice 23enne con l’esperienza di sei stagioni in serie A2. L’obiettivo della squadra biancorossa che milita in serie B1 è quello di giocare al meglio i play off e distinguersi dalle concorrenti e per questo ha ingaggiato, proveniente dalla Picco Lecco, formazione lombarda di A2 femminile. "Dopo due stagioni difficili avevo voglia di un posto, ambiente tranquillo ma allo stesso tempo con obiettivi importanti. Mi metto in gioco in un contesto che ha l’obiettivo di vincere, la mia è stata una scelta per ritrovarepersonali nei confronti della pallavolo. Anche da avversaria in A2 ho sempre vistocome una realtà organizzata e che potesse far bene; scendere in B1 può non essere semplice, ma volevo ritrovare un po’ di campo, soddisfazione e, cercando un campionato di alto livello.