Manna scatenato via gli scontenti | da Danilo a Fazzini ecco gli obiettivi di Conte | CM IT

Manna scatenato, via gli scontenti: da Danilo a Fazzini, ecco gli obiettivi di Conte

Il Napoli prova a diventare protagonista del calciomercato invernale, dopo i sette colpi estivi:i sei partenti e chi arriverà Il primo acquisto è praticamente solo da annunciare, così come il primo partente. Napoli e Cagliari hanno scambiato i propri portieri: in Sardegna arriva Caprile, pronto a ritagliarsi il ruolo da titolare. Mentre in Campania arriva Scuffet a far coppia nuovamente con Meret, a distanza di tempo dopo gli anni trascorsi insieme nelle giovanili dell’Udinese.Giovannie Antonio(LaPresse) Calciomercato.itCosìapre il calciomercato invernale, con la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni dell’ex portiere dell’Empoli. Ma non è l’unico giocatore che lascia il club azzurro eper avere un maggiore minutaggio. Infatti, sono diversi gli azzurrinella rosa partenopea e che in questo mese di gennaio lasceranno Castel Volturno, in piena lotta per lo Scudetto.