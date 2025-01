Quotidiano.net - Lorenzo, ricercatore da record. È il primo informatico con lode

Leggi su Quotidiano.net

Palazzetti è un umbro di Umbertide. Ha 27 anni ed è un “genio“ dell’informatica. "Fin da bambino, la passione per l’informatica – racconta - mi ha portato ad esplorare il mondo dei computer, muovendo i primi passi fra la linea di comando e la scrittura di codice, al motto di “Stay hungry, stay foolish”, come recitava uno dei miei idoli, Steve Jobs".rappresenta un’eccellenza universitaria per la nostra regione. Infatti, con la sua tesi di Dottorato “Optimizing drone-based applications for delivery and smart agriculture”, ha ottenuto in sede di discussione la valutazione di “eccellente con“, menzione di merito per i risultati scientifici conseguiti. È unsingolare, visto che in 36 anni dalla creazione del Dottorato in Matematica Informatica e Statistica all’Ateneo fiorentino, nessuno aveva raggiunto nel campo dell’informatica questo risultato.