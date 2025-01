Inter-news.it - L’Inter cade sul più bello in Supercoppa Italiana. Ora ripresa! | Inter NOS con Rossi

Nuova puntata con il formatNOS di-News.it! L’appuntamento di oggi con la nostra Romina Sorbelli e il grande Gian Luca, insieme ad altri ospiti eccezionali: curiosità, analisi delle partite e anche calciomercato.IN DIRETTA – Nuovo imperdibile appuntamento video settimanale sempre e solo su-News.it. A partire dalle ore 18.00, Gian Lucae Romina Sorbelli vi aspettano in live sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch conNOS with friends. Un format pensato per creare uno spazio di dibattito insieme alla community nerazzurra. Uno spazio in cui parlare di tutto ciò che riguarda. Nerazzurri reduci dalla pesante sconfitta incontro il Milan in rimonta. Una sconfitta da analizzare soprattutto dal punto di vista emotivo e psicologico della squadra, chiamata ora a riprendersi in campionato considerate le pme decisive sfide sia in campionato per la lotta scudetto, sia per la Champions League.