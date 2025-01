Tvplay.it - Lazio, pioggia di milioni dal Manchester City: è il sostituto di Rodri

Leggi su Tvplay.it

Allapuò arrivare un’offerta difficile da rifiutare dal, che sta cercando undidopo il tremendo infortunio al legamento crociatoLasta disputando una stagione importante, al di là del calo nelle ultime giornate. Il lavoro di Marco Baroni ha permesso ai biancocelesti di lottare per una qualificazione alle coppe europee, e di fare un ottimo percorso nelle altre due competizioni. In Europa League, la squadra può strappare il pass per gli ottavi già nella prossima partita, mentre dovrà disputare i quarti di Coppa Italia contro l’Inter.didal: è ildi(LaPresse) Tvplay.itDal mercato servirebbe qualcosa per dare qualche alternativa in più ai ragazzi di Baroni, che iniziano ad accusare la stanchezza.