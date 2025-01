Ilgiorno.it - La linea del questore: "I controlli? Efficienti. Schierati 800 agenti. Il nodo immigrazione"

Leggi su Ilgiorno.it

Una visita di Fratelli d’Italia in Questura per dimostrare "solidarietà alle forze dell’ordine" dopo quanto accaduto a Capodanno in Piazza Duomo. L’iniziativa capeggiata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè con una delegazione del partito della premier Giorgia Meloni si conclude con una conferenza stampa a cui partecipa ilBruno Megale. È la prima volta che il numero uno di via Fatebenefratelli commenta quanto accaduto il 1° gennaio all’ombra della Madonnina, dove, secondo la testimonianza di una studentessa belga, poco dopo la mezzanotte si sarebbero verificate violenze e molestie ai danni di un gruppo di giovani. In Piazza Duomo non c’era nessun evento, il concertone non è stato organizzato perché il Comune ha deciso di risparmiare risorse da dedicare ai servizi per i milanesi.