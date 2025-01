Quotidiano.net - Iran: oltre 900 esecuzioni nel 2024, l'ONU chiede una moratoria

Più di 900 persone sarebbero state giustiziate inlo scorso anno, di cui circa 40 in una sola settimana a dicembre, ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani. "È profondamente inquietante che ancora una volta si registri un aumento del numero di persone sottoposte alla pena di morte indi anno in anno", ha dichiarato Volker Turk, aggiungendo che almeno 901 persone sarebbero state giustiziate nel. Il dato sullenelsegna un aumento rispetto all'anno precedente, quando almeno 853 persone furono giustiziate in. La maggior parte delledello scorso anno riguardava reati legati alla droga, ma sono stati giustiziati anche dissidenti e persone collegate alle proteste del 2022. C'è stato anche un aumento del numero di donne giustiziate, sottolinea il comunicato.