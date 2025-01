Panorama.it - Inflazione: in Europa in rialzo e in Italia stabile. Frena il carrello della spesa

L’inaccelera, mentre insi ferma sotto le aspettative. Secondo i dati preliminari di dicembre diffusi da Eurostat e Istat i prezzi nell’area euro sono saliti del 2,4% (rispetto al 2,2% di novembre) e indell’1,3% (contro l’1,6% atteso), con i prezzi al consumo in crescita media dell’1% nel 2024 contro il +5,7% del 2023. Quindi? Ileuropeo potrebbere la Bce. Si potrebbe allontanare il ventilato maxi taglio dei tassi di 50 punti nella prossima riunione di Francoforte e rallentare quel cambio di passo auspicato da molti economisti che, interpellati dal Financial Times, hanno criticato Lagarde &Co per una politica dei tagli “troppo lenta”.Secondo la stima flash di Eurostat, l’a dicembre nell’Eurozona ha raggiunto il 2,4%, spinta dalla componente dei servizi, che segna un incremento del 4% (dal 3,9% di novembre).