Incidente mortale sulla via Flacca | 44enne perde la vita la moglie incinta partorisce mentre è in coma

Fondi – Una tragedia segnata dal dolore e dalla speranza si è consumata il giorno dell’Epifania lungo la via, dove un gravestradale ha coinvolto una famiglia di Fiumicino. L’auto su cui viaggiavano è uscita di strada, causando la morte del padre, un uomo di 44 anni. Poche ore dopo, nella notte, è nata la bambina che laportava in grembo.Leggi anche:a Catania:laun motociclista di 48 anniL’e il bilancio drammaticoLo schianto è avvenuto il 6 gennaio, intorno alle 17, al chilometro 8700 della via, tra Capratica e Tumulito, nel comune di Fondi, provincia di Latina. La famiglia era a bordo di una Range Rover diretta verso casa, a Fiumicino, quando l’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada, centrando il guard-rail e precipitando per oltre 20 metri.