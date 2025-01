Ilfattoquotidiano.it - Il malore poi il coma, bambino di 9 anni muore improvvisamente a Marsa Alam. Il padre: “Mio figlio ha avuto sempre una salute di ferro”

Una gita in barca nelle acque del, in Egitto, si è trasformata in tragedia. Mattia Cossettini, undi nove, era intento a giocare quandoha accusato uned è svenuto. Quando ha ripreso i sensi, ha lamentato un forte mal di testa. I genitori lo hanno portato dal medico del resort, che gli ha diagnosticato un colpo di calore e lo ha curato con flebo e farmaci.Nonostante il trattamento, Mattia è stato rimandato nella sua stanza dove i genitori e il fratellino si sono presi cura di lui. Ma la condizioni delnon sono migliorate. “Mattia è finito in statotoso“, racconta al Corriere della Sera il, Marco Cossettini, 41, di Tavagnacco in provincia di Udine, che insieme alla moglie Alessandra aveva scelto di trascorrere una settimana di vacanza sul Mar Rosso.