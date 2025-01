Laprimapagina.it - Il 2024 di Interiorissimi: tra successi e nuove frontiere per il design

Ilsi chiude con un bilancio positivo per, il magazine italiano dedicato ale all’arredamento d’interni. Il Direttore Responsabile Claudio Pasqua, affiancato dal Vicedirettore Piero Carcerano, ha guidato il magazine attraverso un anno ricco di, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nel settore.“È stato un anno straordinario, ricco di partecipazioni a fiere ed eventi che hanno rafforzato la nostra presenza”, ha dichiarato Pasqua, citando manifestazioni come il Fuori Salone, il Salone Internazionale del Libro di Torino, e Artissima. Questi appuntamenti non solo hanno arricchito il magazine con contenuti esclusivi, ma hanno anche favorito l’avvio di collaborazioni strategiche con realtà di rilievo, tra cui APeD – Associazione Progettisti eer e UNSIC Piemonte.