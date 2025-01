Ilnapolista.it - I calendari intasati sono colpa di Fifa e Uefa: sempre più tornei e meno amichevoli (El Paìs)

Il calcio attuale è ridotto così: il Real Madrid aspira a vincere due Mondiali per club nella stessa stagione. Ecco come funzionano le cose in uno di gomma, come lo chiama El. Il giornale spagnolo analizza, numeri alla mano, il fenodell’ingolfamento di partite orma diventato un mantra.Dal 1980 il Barcellona ha dovuto affrontare uno massimo di 58,8 partite per stagione, cifra salita a 62 dal 1999-2000. Stessa storia per il Real Madrid, simile: si passa dai 57,2 scontri potenziali della fine del secolo scorso ai 61,9 di questo. I successi sportivi di entrambi i club hanno incrementato i loro impegni, ma non è stato solo questo.Nella programmazione nazionale dei cinque Paesi di riferimento (Spagna, Inghilterra, Germania, Italia e Francia) non si è registrato un eccessivo aumento di peso, scrive El