Frattesi l’Inter dice no alla Roma! Volontà chiara – TS

Il futuro di Davidealnon è assolutamente qualcosa di certo. Il giocatore potrebbe lasciare, ma non ora. La società è statacon la, lo rivela Tuttosport. NO SECCO – Davidevuole lasciare. Questo è quanto traspare dalle ultime settimane, che hanno visto il centrocampista avere sempre meno spazio nella rosa di Simone Inzaghi. Il calciatore vuole assolutamente giocare e con l’allenatore piacentino non riesce a trovare i minuti che crede di meritare. Per questo motivo il legame con laviene dsua parte e lo aiuta a vedere un’alternativa nella sua carriera. Il problema è un altro e riguarda la trattativa.non si muove dsua posizione!TRATTATIVA –non cede per nessun motivoa gennaio. La dirigenza ha ribadito la sua posizionee non si muove.