Estra Il record negativo | mai 115 punti subiti

La sconfitta, in sé per sé, non ha fatto più di tanto notizia, perché perdere contro l’Olimpia Milano non è di sicuro un disonore tenendo conto dell’enorme divario tecnico che c’è tra le due squadre. Semmai sono stati i 115presi che destano qualche preoccupazione. Il Pistoia Basket non aveva mai subito 115in Serie A, il massimo erano stati 110 nella gara contro Pesaro nella stagione 2013/2104 vinta da Pistoia per 115-110 dopo però 3 tempi supplementari. Nell’annata 2014/2105 ci furono i 103in casa contro Varese (87-103), i 97 presi contro Venezia sempre in casa nel 2018/2019 (69-97) e poi nel campionato 2023/2024 i 107in casa di Sassari (107-69). Diciamo che i 115contro Milano rappresentano undi cui ovviamente non andare fieri e questo è il primo e grosso punto che Pistoia deve affrontare se vuol lottare per salvarsi.