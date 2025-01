Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni turche: Kemal muore il giorno delle nozze con Nihan?

Undi festa si trasformerà in tragedia nelle prossime puntate. Il finale della soap turca vedràpronti a coronare il loro sogno d’amore, ignari che proprio il momento più atteso si trasformerà in un incubo. Cosa accadrà prossimamente nella dizi turca di Canale 5? Scopriamolo insieme.Trame: un amore pieno di ostacoliLa storia d’amore traha dovuto superare mille insidie a causa del perfido Kozcuo?lu. Sezin – pur aspettando una figlia da Soydere – è stata costretta a sposare Emir e a nascondere all’amato la paternità della piccola Deniz.I ricatti di Emir per tenere la donna legata a sé ci hanno perfino fatto temere che lui potesse aver commesso un gesto atroce, come quello di gettare la carrozzina della bambina giù da un burrone.