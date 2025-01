Amica.it - È questa l’it-bag del 2025 secondo Rihanna

Con l’inizio del nuovo anno, sorge spontaneo chiedersi quale sarà la it-bag che ruberà il cuore di ogni celeb. Pernon ci sono dubbi: la Kalimero di Bottega Veneta è la sua preferita.Avvistata per le strade di New York, l’imprenditrice ha scelto bomber di The Attico, jens wide-leg Acne Studios, stivaletti stringati firmati Bottega Veneta e borsa a secchiello con motivo intreccio foulard. Per l’ultimo dell’anno, la cantante ha optato per un leather look con giacca oversize The Attico, cuissardes di Amina Muaddi e l’immancabile Kalimero bag. Per le strade della Grande Mela,è stata paparazzata con giacca in pelliccia, jeans bicolore, scarpe UGG x Palace e la bucket bag firmata. Tre look in sette giorni: la borsa Kalimero di Bottega Veneta ha ufficialmente rubato il cuore della pop star.