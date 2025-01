Ilnapolista.it - Danilo vuole i soldi per lasciare la Juve. Tra lui e Thiago Motta una visione del calcio agli antipodi

Sul Corriere di Torino si fa il punto della situazione. L’ex capitano dellantus era stato escluso dai convocati per la Supercoppa in Arabia. Adesso però laè tornata a Torino e così ha fatto anche il brasiliano, di ritorno da una mini vacanza. Il club lo ha messo sul mercato, su di lui c’è il Napoli e alcuni club della Premier. Prima però si deve trovare l’accordo con lantus.Leggi anche: Il Napoli nondare 2-3 milioni allaper, si cerca un compromesso con un bonus (Schira)Laintavolare una trattativa per, luipagato tutto lo stipendioScrive il Corriere di Torino:“Oggi, come da programma della chat di squadra,si presenterà al centro sportivo della Continassa per riprendere gli allenamenti dopo lo stop della Supercoppa, dalle cui convocazioni era stato escluso: va da sé, si profila un confronto — o braccio di ferro, a seconda dei tempi con il quali sarà risolto — tra il brasiliano e il club.