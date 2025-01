Inter-news.it - Cosmi: «Rispetto all’Inter, il Milan ci ha messo queste due cose»

ha detto la sua sulla vittoria delcontro l’Inter per 2-3 a Riad in Supercoppa italiana. L’allenatore individua due fattori.RABBIA E CUORE – Da Riad, intervistato su Radio Serie A, Serseha commentato il successo delcontro l’Inter in Supercoppa italiana per 2-3. Le parole dell’allenatore: «Dopo il 2-0 non me lo sarei aspettato, ma ilha giocato con il cuore. Se l’è meritata anche se è stata una partita equilibrata. Partita spettacolare, la sensazione, da fuori, è che ilabbia giocato con più cuore e rabbia per vincere la partita. Poi Leao da solo ha deciso la partita, questa Supercoppa, grandissimo merito è della squadra, ma Leao è stato straordinario. La partita è stata equilibrata, ma il 2-0 sembrava aver torto ogni speranza. La chiave è stata il 2-1 di Theo Hernandez su punizione, gol che hain condizione la squadra di crederci.