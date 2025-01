Game-experience.it - Call of Duty, svelati i budget stellari e le vendite straordinarie di alcuni capitoli

La serie diof, pubblicata da Activision e di proprietà di Microsoft, rappresenta uno dei franchise più costosi e remunerativi dell’intera storia dei videogiochi. Dei dati recenti, emersi in rete direttamente dadocumenti legali, rivelano delle cifre impressionanti sia in termini di sviluppo che di, offrendo di conseguenza uno sguardo dietro le quinte di un’industria nota per il suo segreto sui.Come riportato da Game File, il capitolo più costoso, Black Ops Cold War (2020), ha richiesto oltre 700 milioni di dollari per lo sviluppo. Creato in collaborazione da Treyarch e Raven Software, il titolo ha venduto oltre 30 milioni di copie globalmente. Seguono Modern Warfare (2019), con undi 640 milioni di dollari e 41 milioni di unità vendute, e Black Ops III (2015), con un costo di 450 milioni di dollari e ben 43 milioni di copie distribuite.