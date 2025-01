Ilnapolista.it - Briatore: «L’operazione Hamilton in Ferrari non ha senso, sarà strano vederlo in rosso»

Flavioha messo in dubbio la decisione delladi ingaggiare Lewis. Il controverso consigliere esecutivo Alpine di 74 anni ed ex direttore del team Renault, non è proprio soddisfatto del approdo dell’inglese a Maranello. «vedere Lewis in una. Ovviamente rispetto tali decisioni, ma mi chiedo anche se abbiano», ha dettoalla rivista tedesca Sport Bild.: «Laaveva due piloti di punta»«Laaveva due piloti di punta in Charles Leclerc e Carlos Sainz. Non capisco perché questo grande duo sia stato fatto a pezzi. Non è compito mio esprimere giudizi, ma se fossi stato in una posizione di responsabilità alla, non avrei ingaggiato Lewis».era andato via dalla F1 dopo lo scandalo “Crashgate”, nel 2009, quando Nelson Piquet Jr, allora pilota della Renault, si è schiantato deliberatamente nel Gran Premio di Singapore su istruzioni del suo team, aiutando il suo compagno di squadra Fernando Alonso.