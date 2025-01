Ilrestodelcarlino.it - Alcol e imprudenze al volante. Un altro weekend di incidenti

Il lungodell’Epifania a Ravenna si chiude con un bilancio preoccupante: numerosistradali, fortunatamente senza conseguenze gravi, ma spesso legati a comportamenti imprudenti, in primis la guida in stato di ebbrezza. Nonostante le pene più severe introdotte dal nuovo Codice della Strada, c’è chi sembra ignorare i rischi, sia per sé che per gli altri. Tra i casi più eclatanti, nella notte tra domenica e ieri, un ventenne neopatentato ha abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica e divelto la segnaletica in via 56 Martiri. La polizia locale, intervenuta sul posto, ha riscontrato un tassoemico tra 1,0 e 1,4 g/l, che gli costerà pesanti sanzioni. Un’altra uscita autonoma si è verificata sabato sera in via Sant’Alberto: una cinquantacinquenne, residente a Ravenna, ha perso il controllo dell’auto all’incrocio con via Bisanzio.