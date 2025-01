Lettera43.it - Acca Larenzia, 1.300 militanti di estrema destra per il ‘presente’ con il saluto romano

Leggi su Lettera43.it

Come ogni anno aderenti a CasaPound e altridihanno commemorato Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, giovani appartenenti al Fronte della Gioventù assassinati il 7 gennaio 1978 davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano in via, nel quartiere Tuscolano, così come Stefano Recchioni, che perse la vita poche ore dopo negli scontri con le forze dell’ordine avvenuti durante una manifestazione di protesta organizzata sul luogo stesso dell’agguato. Circa 1.300 i presenti. Nel corso della commemorazione è stato chiamato il “presente”, con ildalla maggior parte degli astanti. A poche centinaia di metri, sull’Appia nuova, il contro-presidio antifascista di gruppi autonomi e studenti. La Digos – rende noto la Questura – sta visionando i filmati della manifestazione per identificare «coloro che si sono resi responsabili di condotte apologetiche del fascismo».