Oasport.it - A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Madonna di Campiglio: n. di pettorale, programma esatto, tv

Leggi su Oasport.it

Tutto pronto adied in particolare sulla suggestiva pista 3-Tre alla vigilia del quintomaschile stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La gara trentina si disputerà in notturna (grazie all’illuminazione artificiale) domani, mercoledì 8 gennaio, con prima manche alle ore 17.45 e seconda manche dalle ore 20.45.Tra i pali stretti c’è grande equilibrio in questa stagione e di conseguenza sono numerosi i possibili candidati per podio e vittoria, mentre l’Italia padrona di casa deve accontentarsi del ruolo di estrema outsider con la mina vagante Alex(terzo anel 2020, reduce però da un periodo negativo in) e con l’emergente Tobias Kastlunger. In gara per i colorianche Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera e Simon Maurberger.