Zendaya e Tom Holland fidanzamento ufficiale | proposta tra Natale e Capodanno

e Tomsono ufficialmente fidanzati. La notizia, svelata da TMZ, conferma l’evoluzione della relazione tra i due attori, che ora si preparano al matrimonio. Laè avvenuta tra, in una delle case della famiglia dinegli Stati Uniti, dove la star di Spider-Man si è inginocchiata per chiedere la mano dell’attrice.L’anello, simbolo del, è stato sfoggiato dadurante la recente cerimonia dei Golden Globes, attirando l’attenzione dei media e dei fan.La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nel 2021 dopo essersi conosciuta sul set di Spider-Man: Homecoming, non avrebbe ancora avviato i preparativi per il matrimonio. Secondo le fonti di TMZ, la priorità resta attualmente concentrata sugli impegni professionali a Hollywood, rimandando i dettagli delle nozze a un momento più propizio.