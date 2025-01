Zonawrestling.net - WWE: La puntata di RAW di stasera sarà l’episodio più lungo di sempre

Fan del wrestling, liberatevi dai vostri impegni: il debutto di Monday Night Raw su Netflix questa notte si preannuncia molto. Secondo un rapporto di Wrestlevotes, fonti indicano che lo show durerà circa 3 ore e mezza. Sebbene possano ancora esserci piccole modifiche, l’aspettativa è che la WWE offrirà una trasmissione estesa per inaugurare con stile la sua nuova era. Con una card ricca che include Roman Reigns contro Solo Sikoa in un Tribal Combat Match, CM Punk contro Seth Rollins, e le apparizioni di The Rock e John Cena, il tempo extra permetterà alla WWE di mettere in mostra le sue stelle e i momenti più importanti senza fretta. Questo formato esteso potrebbe anche accogliere le sorprese e gli annunci principali anticipati per la serata.La WWE inaugura una nuova era: RAW debutta su Netflix con match epiciIl debutto su Netflix è stato presentato come un momento storico per la WWE, e la decisione di allungare la durata riflette l’impegno della compagnia nel fornire uno show indimenticabile.