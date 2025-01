Liberoquotidiano.it - "Vietato cantare O sole mio a Firenze": esplode la bufera, l'ira di Mastella

Levate il microfono al napoletano. Dovesse mai venirgli voglia diuna canzone neomelodica. È il curioso caso di censura regionale capitato a. Dove un giovane beneventano si è visto negare il diritto al karaoke, quando il proprietario della birreria ha capito che voleva interpretare “Tu sì a fine do' munno” di Angelo Famao. Classicone della nuova scuola neomelodica partenopea (ma l'artista è siciliano), con 55 milioni di ascolti su Spotify, che, evidentemente, sulle sponde dell'Arno non suscita emozioni. Se non di repulsione. Questione di gusto o di razzismo Nord versus Sud? Boh, il tizio che si è visto negare la performance in lingua madre l'ha vissuta come un affronto a un intero popolo. Quello napoletano, che notoriamente non è permaloso neanche un po'. Vanno bene i Pinguini tattici nucleari, Cesare Cremonini, Anna Pepe, addirittura Lazza.