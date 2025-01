Tendenze colore capelli 2025 | un mix di innovazione e nostalgia

Leggi su .com

Life&People.it Con l’arrivo del, il panorama della bellezza si prepara a un cambiamento significativo, traducendosi in una nuova era di colori per iche combinano freschezza e richiami al passato. Quest’anno, lenon si limitano a stupire, ma offrono anche una vasta gamma di opzioni per esprimere la propria individualità. Dalle tonalità audaci e moderne ai classici intramontabili; quali saranno le sfumature più in voga e come poterle interpretare al meglio?: ritorno al biondo, con stileIl Dirty Blonde si presenta come uno dei protagonisti indiscussi del, evocando gli anni ’90 e il fascino di icone come Kate Moss. Questa nuance, che gioca sull’idea di un biondo “sporcato” da radici più scure, crea un contrasto interessante e audace.