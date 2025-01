Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana – Derby Inter-Milan 2-3: tabellino e marcatori | News

Leggi su Pianetamilan.it

Il primo tempo deltraè nel segno dell'equilibrio. I rossoneri di Conceicao sono molto bene messi in campo dal portoghese, ma pagano l'unica ingenuità nel recupero, con Lautaro Martinez glaciale per l'1-0 dell'. Nel secondo tempo succede di tutto, ma i rossoneri vincono in rimonta con il gol di Abraham. Impresa incredibile! Ilvince la, che mancava dal 2016 con Montella. Sono 8 i successi rossoneri. Primo trofeo dell'era RedBird e primo dalla Scudetto del 2021-22. Trionfo per Conceicao!2-3: Lautaro Martinez (I), Taremi (I), Theo Hernandez (M), Pulisic (M), Abraham (M).(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij (dal 84' Darmian), Bastoni; Dumfries, Barella (dal 84' Frattesi), Çalhano?lu (dal 35' Asllani), Mkhitaryan (dal 66' Zieli?ski), Dimarco (dal 66' C.