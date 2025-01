Sport.quotidiano.net - Squadra al completo. Giana, caccia alla scossa. Aspettando il mercato

GORGONZOLA (Milano) Da un lato la storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia contro il Caldiero (andata mercoledì 22 a Gorgonzola, ritorno martedì 11 febbraio). Dall’altro, la necessità dei tre punti in campionato che mancano da cinque turni (tre pari, due ko) per staccarsi dzona playout. In questo senso, sfida chiave oggi, fuori casa alle 17.30, contro la Pro Patria.il: in avanti partiti Trombetta (Forlì) e Spaviero (Pro Palazzolo), potrebbero arrivare Zigoni (Taranto) e Capelli (AlbinoLeffe). Intanto Chiappella ha tutti a disposizione, tranne i lungodegenti Marchesi e Muzio.(3-5-1-1): Mangiapoco; Previtali, Ferri, Colombara; Caferri, Nichetti, Marotta, Lamesta, De Maria; Montipò; Stuckler. All. Chiappella. R.S.