Slot soddisfatto della mentalità del Liverpool ma riconosce il problema del blocco basso

Sito inglese:Arneha suggerito che le difficoltà delnel pareggio per 2-2 di domenica contro il Manchester United fossero dovute principalmente alla tattica dei Red Devils.I Reds sono rimasti fuori dal ritmo per lunghi periodi, con lo United molto migliorato rispetto alla recente serie di tre sconfitte consecutive, in cui non erano riusciti a segnare un gol.“Abbiamo iniziato davvero bene. Avevamo tre occasioni aperte nel gioco e poi c’è stato un periodo di tempo che è stato più difficile per noi”, ha dettoa BBC Radio 5 Live.“È difficile se giochi contro giocatori di qualità che giocano in, con solo Rasmus Hojlund e Amad Diallo come gli attaccanti.“Non è sempre facile trovare le lacune e così è stato. Poi essere sotto 1-0 rende tutto ancora più difficile, ma sono rimasto molto contentoche abbiamo dimostrato dopo il 2-1”.