Inter-news.it - Simonelli: «Supercoppa ponte con Arabia Saudita. Donne? Novità epocali»

Ezioha parlato prima dell’inizio di Inter-Milan, sfida che si disputerà alle ore 20. Queste le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Ezio, Presidente della Lega Serie A, si è così espresso a Italia1 nel pre-partita di Inter-Milan: «Esperienza bellissima, emozionante. Bilancio positivo per il successo di pubblico, per gli ascolti e per le innovazioni introdotte in materia di immagini. Stiamo utilizzando 36 telecamere, un numero superiore a quello massimo finora utilizzato in Serie A. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di untra l’Italia e l’. Quest’ultima ha una forte componente giovanile, con l’80% di appassionati di calcio. Quello che vogliamo fare è avvicinarli al nostro calcio, attraverso esperienze come quella che abbiamo attuato oggi con le Legends che hanno incontrato i tifosi sauditi.