Inter-news.it - Pulisic contro l’Inter vuole ripetersi. L’americano spera in un bis – CdS

si troverà davanti, di nuovo, Christian, la furia americana, che ha scombinato le carte nell’ultimo Derby perso a settembre 2024 e creato non poche difficoltà nella difesa interista. Insieme al Corriere dello Sport analizziamo il profilo e il ruolo del giocatore nella partita di stasera.FACCIA A FACCIA – Cristianritrova. I nerazzurri hanno l’occasione di avere una rivincitai rossoneri che hanno vinto l’ultimo sin campionato. Quella partita fu anche la prima ed ultima sconfitta in campionato fino ad ora. In quella gara andò a segno proprioche fece una percussione fulminante centralmente andando a segnare un gol funambolico. Senza Rafael Leao (almeno dal primo minuto),è chiamato agli straordinari e a fare la differenza come nell’ultimo derby.