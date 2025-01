Iodonna.it - Premiati anche Demi Moore, Jeremy Allen White e Colin Farrell. Tutti i premi

Leggi su Iodonna.it

Tante conferme e poche sorprese ai Golden Globes 2025, andati in scena al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. L’82esima edizione delo dei giornalisti internazionali, considerata l’anticamera deiOscar e presentata dall’attrice comica Nikki Glaser, ha visto trionfare Emilia Pérez e The Brutalist. Una vittoria quasi annunciata già solo per le nomination ottenute, rispettivamente in 12 e 7 categorie. Tra i vincitori spiccano infatti Zoe Saldana come migliore attrice non protagonista in Emilia Pérez e Adrien Brody come migliore attore in un film drammatico in The Brutalist. Tra le serie, a vincere solo state Sh?gun e Hacks. Niente da fare, invece, per Vermiglio di Maura Delpero, candidato ai Golden Gobes come Miglior film in lingua straniera, entrato nella shortlist degli Oscar 2025 e giàato alla Mostra del Cinema di Venezia.