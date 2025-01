Gqitalia.it - Per i Golben Globe Jeremy Strong ha lasciato a casa il suo colore preferito

La scorsa notte abbiamo assistito a un momento storico. L'attore <>Jeremyè arrivato ai Golden <>Globe> abbandonando il suo credo personale di indossare sempre ilmarrone a favore di un abito di velluto turchese di Loro Piana. Naturalmente, l'abito aveva anche un bucket hat dello stessoabbinato., nominato per la sua interpretazione dell'avvocato Roy Cohn nel film biografico su Donald Trump The Apprentice, ha rifinito il suo look da Golden <>Globe>s con un dolcevita bianco, mocassini neri lucidi, un orologio Richard Mille e occhiali da aviatore retrò del suo marchio di occhiali, Jacques Marie Mage, in una tonalità che chiameremo blu uovo di pettirosso.82nd Annual Golden <>Globe> Awards - Arrivals<>Jeremyin Loro Piana ai Golden <>Globe>s 2025Kevin Mazur/Getty ImagesNegli ultimi anni, <>Jeremyè diventato uno degli stylist più affidabili e idiosincratici di Hollywood, con un gusto particolare per i marchi di lusso artigianali.