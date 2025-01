Metropolitanmagazine.it - Oggi il processo all’ex presidente francese Nicolas Sarkozy per presunti finanziamenti illegati da Gheddafi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, l’exsarà processato per presunto finanziamento illegale della sua campagna presidenziale del 2007 da parte del governo del defunto leader libico Muammar.Il cosiddetto “caso libico”, il più grande e forse il più scioccante dei numerosi scandali che coinvolgono, dovrebbe durare fino al 10 aprile, con un verdetto previsto per una data successiva., 69 anni, è accusato di corruzione passiva, finanziamento illegale di campagne elettorali, occultamento di appropriazione indebita di fondi pubblici e associazione a delinquere, puniti con una pena fino a 10 anni di carcere., che è statodal 2007 al 2012, ha negato ogni illecito. Ilcoinvolge altri 11 imputati, tra cui tre ex ministri. L’imprenditore franco-libanese Ziad Takieddine, accusato di aver svolto il ruolo di intermediario, è fuggito in Libano e non dovrebbe comparire davanti al tribunale di Parigi.