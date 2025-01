McLaren Stella parla chiaro | Norris e Piastri sanno che gli interessi del team vengono prima dei loro

Leggi su Sportface.it

Il mondo della F1 si rimette in moto, cone piloti che si preparano alla stagione 2025. Andreaprincipal dellaai microfoni dei canali ufficiali del campionato. L’italiano ha riportato ildi Woking al successo del Mondiale Costruttori dopo ventisei anni di digiuno, mancando invece il titolo piloti. Nel corso del 2024, Landoè stato protagonista di una promettente rimonta su Max Verstappen, ma l’opportunità di ottenere il titolo iridato è sfumato per una serie di errori e disattenzioni. Ora,è tra le favorite per entrambi i Mondiali nel 2025.Lando (gbr),F1MCL38,Oscar (aus),F1MCL38, portrait, during the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2024, 17th round of the 2024 Formula One World Championship from September 13 to 15, 2024 on the Baku City Circuit, in Baku, Azerbaijan: “Al primo posto glidella”Siachepotrebbero vedersi coinvolti nella corsa al titolo: “di tutto, spero sia vero che lottino tra