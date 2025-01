Quotidiano.net - La femminista cattolica: "Chiesa ancora sessista. Così favorisce le violenze"

"Il Papa tradisce le donne, poteva cancellare la diseguaglianza di genere nellaed invece, decidendo di soprassederesul ripristino del diaconato femminile, perpetua il sessismo". Con riflessi gravi anche sulla vita sociale al punto che "Bergoglio rischia di alimentare episodi di violenza sulle donne". Lo sguardo delicato, quasi smarrito, della 38enne americana Kate McElwee contrasta con la fermezza della sua denuncia di ciò che si consuma dentro e fuori il perimetro ecclesiale. Il portone dell’ex Sant’Uffizio incombente alle sue spalle, la direttrice esecutiva della Women’s ordination conference, sigla sorta nel 1975 negli Stati Uniti per battersi a favore dell’ordinazione sacramentale per entrambi i sessi, non si dà pace sull’occasione persa all’ultimo Sinodo dei vescovi dello scorso ottobre proprio sul dossier donne-