Kiev al contrattacco Nuovo raid nel Kursk Mosca | truppe respinte

L’esercito ucraino ha lanciato una nuova offensiva nella regione russa di. Ad annunciarlo non è, ma, il cui ministero della Difesa ha dichiarato di essere impegnato "a distruggere le formazioni militari ucraine", con la conferma, meno laconica, di blogger militari, soprattutto russi, che mostrano un’avanzata di mezzi corazzati, incolonnati nella neve, in un video che circola sui social. "Intorno alle 9 di domenica (le 7 in Italia), il nemico ha lanciato unper fermare l’avanzata dellerusse nella zona di", dice lo scarno comunicato moscovita precisando che "il gruppo d’assalto dell’esercito ucraino è stato sconfitto dall’artiglieria e dagli aerei" e che "le operazioni per distruggere le formazioni militari ucraine continuano". Nella serata di ieri l’agenzia ucraina Unian si è limitata a confermare, citando il canale Telegram dello Stato maggiore militare, "intensi scontri" nel