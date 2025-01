Bergamonews.it - Inter-Milan per la Supercoppa Italiana, Speciale Affari Tuoi o Grease? La tv del 6 gennaio

Per la prima serata in tv, lunedì 6, su RaiUno dalle 20.30 andrà in onda “Lotteria Italia”, condotto da Stefano De Martino.Si festeggia la Befana “Milionaria” con una puntataabbinata alla Lotteria Italia. Ospiti d’eccezione e momenti di spettacolo arricchiscono la serata in cui si svolge l’estrazione dei biglietti vincenti.Ospiti diLotteria Italia saranno infatti Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito e Herbert Ballerina. E ancora Christian De Sica, Mara Maionchi e Pilar Fogliati.Su Canale5 alle 20 si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per la finale di. I nerazzurri nelle semifinali hanno prevalso per 2 a 0 sull’Atalanta, mentre nell’altra semifinale fra Juventus ei rossoneri hanno vinto con il risultato finale di 1 a 2.