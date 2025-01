Dilei.it - Festival di Sanremo, Katia Follesa tra le co-conduttrici: Carlo Conti punta sulla comicità al femminile

Leggi su Dilei.it

Si preannuncia unall’insegna dellaalavrebbe scelto tra le sue co-delanche. Il nome della comica di Giussano si aggiunge a quello di Geppi Cucciari, già indicata in precedenza come possibile presentatrice all’Ariston.Chi è, tra le co-delsempre più vicina aldi: pare infatti che l’attrice lombarda sarà una delle co-che affiancherannoal timone della kermesse. Volto molto popolare del piccolo schermo, la comica ha preso parte a show di successo come Zelig, Lol e Comedy Match, oltre ad aver affiancato giàcome giudice speciale nell’ultima edizione di Tale e quale show.Fonte: IPAClasse 1976,ha iniziato la carriera negli anni 2000 con Valeria Graci, con cui formava il duo& Valeria, consacrato da Zelig.