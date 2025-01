Bergamonews.it - Epifania con cielo coperto e piogge su tutta la Bergamasca

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.nuvoloso,: queste le previsioni del tempo previste per la giornata di oggi, lunedì 6 gennaio, sulastando a quanto racconta il bollettino del Centro Meteorologico Lombardo a cura di Gabriele Galastro.Tempo Previsto: per l’intera giornata sula regionenuvoloso o. Sui rilievi Alpini e Prealpini possibili precipitazioni deboli e moderate intermittenti, con quota neve sui 1.300-1.400 metri per le Alpi e quota quota neve sui 1.500-1.600 metri per le Prealpi. Sulla pianura occidentale possibilideboli e moderate mentre sul settore centro-orientale il tempo si manterrà più asciutto.Temperature: minime comprese tra 2 e 3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 4 e 7°C.Venti: in pianura deboli da nord-est, in quota moderati da sud-est.