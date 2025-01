.com - Come mai gli agrumi vengono confezionati in retine colorate

Quante volte, passeggiando tra gli scaffali del supermercato, ci siamo imbattuti in quelle caratteristicherosse che avvolgono le arance? Un dettaglio apparentemente insignificante che nasconde invece una sofisticata strategia di marketing basata sulla percezione visiva. Un piccolo inganno che influenza quotidianamente le nostre scelte d’acquisto,ha rivelato uno studio condotto dall’Università di Giessen, in Germania.La scienza dietro l’illusioneIl professor Karl R. Gegenfurtner, rinomato psicologo dell’Università di Giessen, ha portato alla luce questo fenomeno attraverso una ricerca che esplora i meccanismi della percezione cromatica. Il principio alla base è quello che gli esperti chiamano “illusione del coriandolo“: un effetto ottico in cui la nostra percezione dei colori viene fortemente influenzata dal contesto circostante.