Amarezza Lazio Parolo | Niente pianti Lotito prenda un big per Baroni perché…

L’ex centrocampista biancoceleste alza il livello e chiede di voltare pagina: “Fa male perdere il derby ma questa squadra può vincere l’EL”“Ora nessuna paura e nessun pianto, ci si rialzi subito e la società dovrebbe prendere un giocatore di spessore, d’esperienza e dare la possibilità adi proseguire, davanti c’è una possibilità pazzesca, quella di vincere l’Europa League.“. Cerca di tirare su l’ambiente e il morale l’ex capitano dellaMarcoche sa bene cosa significa perdere un derby e giocare subito la partita successiva.: “un big perperché.” (Ansa Foto) Cityrumors.itL’ex capitano della, che ha giocato in biancoceleste per ben 7 stagioni, sa bene quello che succede quando si vince e anche quando si perde un derby, “di sicuro non bisogna perdersi d’animo, a maggior ragione se si è reduce da un girone d’andata stratosferico come quello che ha fatto la squadra di”.