Airola, la Pro Loco presenta la tela restaurata "La vergine addolorata con il corpo di Cristo deposto dalla croce"

Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuta il 4 gennaio nella chiesta dell’Annunziata dila conferenza stampa dizione della“Lacon ildi”, opera attribuita ad Andrea Solario databile al XVI secolo, originariamente collocata nel Santuario di Santa Maria, proclamato chiesa giubilare per il 2025.Si tratta di un dipinto ad olio sottoposto a vincolo di tudal 2004, restaurato su iniziativa della Prodi, con la collaborazione del parroco don Liberato Maglione, dell’Amministrazione Comunale e del Rotary Club Valle Caudina. Nel 2005 laera stata subito trasferita per sicurezza nell’ex Pretura di via dei Fiori e successivamente nei locali dell’ex carcere Mandamentale di San Domenico, che oggi ospita il Museo del Telefono.