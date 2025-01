Ilveggente.it - Torino-Parma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della diciannovesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Nel turno che manda in archivio il girone d’andatasi presentano rispettivamente da 11esimo e 16esimo in classifica. Ma attenzione, il divario tra le due squadre è più ridotto di quanto si possa immaginare: sì, perché sono soltanto 2 i punti che separano granata e gialloblù, a dimostrazione del fatto che siamo di fronte ad un classifica ancora molto corta dall’undicesimo posto in giù e nessuna, tra chi si ritrova in quelle posizioni, può dormire sonni tranquilli.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIl, dopo un inizio che prometteva cose interessanti, da ottobre in poi ha perso lentamente quota ed in seguito all’infortunio del suo cannoniere Zapata – il colombiano ha terminato anzitempo la stagione – ha iniziato a fare una fatica tremenda in fase realizzativa.