Ilgiorno.it - Teatro Bì di Cormano: sarà l’anno del rilancio

Il 2025deldel “Bì“ di via Rodari 3, un tempo chiamato “Bì, la fabbrica del gioco e delle arti“: lo storico ex-Cotonificio, riqualificato una quindicina di anni fa, diventerà, secondo i progetti della giunta del sindaco cormanese Luigi Magistro, un vero e proprio Polo culturale, in grado di offrire iniziative di, musica, arte, letteratura e tempo libero. Da qualche anno la colorata struttura comunale, a tre piani, non è più uno spazio museale dedicato ai bambini ma diventerà un edificio polivalente, a cominciare dalle due biblioteche comunali che vi saranno collocate all’ultimo piano: saranno così trasferite da via Edison, dove ora si trovano, la civica Paolo Volontè e la Biblioteca dei ragazzi; per quest’ultimaun ritorno, visto che per diversi anni era stata collocata al primo piano.